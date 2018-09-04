روسيا.. ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد لا مثيل لها!

ابتكر العلماء في شركة "روس آتوم" الروسية طابعة ثلاثية الأبعاد، تمكّنهم من طباعة قطع الغيار بواسطة مسحوقيْن معدنييْن في وقت واحد، ما يسمح بتحسين مواصفات المنتجات المطلوبة.

وقال ناطق باسم الشركة إن المقصود هو منظومة طباعة ثنائية الليزر ثلاثية الأبعاد، ازدادت إنتاجيتها بنسبة 60% مقارنة بالمنظومة أحادية الليزر.

وقد صممت الأجهزة الجديدة في معهد مواد النانو التابع لشركة "آتوم إينيرغوماش" الروسية، بطلب من مصنع الأورال الميكانيكي الكهربائي الذي يشكل حاليا موقعا رئيسيا لإنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد في شركة "روس آتوم" الروسية.

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وتجري تجربة المنظومة الجديدة لتحقيق مشروع خاص بإنتاج محرك توربيني تشكل ريشه كتلة واحدة مع قرص قسمه الدوار، حيث يصنع القرص من سبية نيكل. أما ريش التوربين نفسه فتصنع من سبيكة أخرى.

ومن مميزات هذا المشروع، نظام فريد من نوعه من شأنه أن يفصل بين نوعين من المسحوق، ويُعيد ما تبقى منهما مجددا إلى الطابعة ثلاثية الأبعاد، ما يخفض من صرف المسحوق وتكلفته الأساسية.

المصدر: نوفوستي