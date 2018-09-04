اختبار طائرة النقل الروسية الثقيلة ينتهي عام 2021

أعلن كبير المصممين في شركة "إيليوشين" الروسية أن الاختبار الحكومي لطائرة "إيل-76 إم دي-90 آ" الثقيلة للنقل العسكري، يتوقع أن ينتهي عام 2021.

وأضاف قائلا إن وزارة الدفاع الروسية قدمت تقييمها الإيجابي لنتائج الاختبارات الجوية التي أجريت مؤخرا، الأمر الذي يعتبر خطوة هامة على طريق البدء في إنتاج طائرة النقل على دفعات بكميات كبيرة.

فيما قال كبير المصممين إن وزارة الدفاع كانت قد طرحت في وقت سابق متطلبات إضافية خاصة بمظهر الطائرة الخارجي. وتابع قائلا إن هناك نماذج جاهزة أولى تم تصنيعها تلبية لشروط وزارة الدفاع.

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يذكر أن طائرة النقل العسكري الثقيلة "إيل-76 إم دي- 90 آ" مخصصة لنقل الحمولة من منطقة إلى أخرى. كما يمكن استخدامها لنقل المرضى والجرحى وإطفاء الحرائق. وذلك بعد أن ازدادت حمولتها القصوى المسموح بها حتى 60 طنا. أما وزن الطائرة عند الإقلاع فبلغ 210 أطنان.

وزودت الطائرة بأجهزة ملاحة وقيادة حديثة. وأصبحت منظومة الاتصال الجديدة المتوفرة في الطائرة قادرة على ضمان الاتصال بكل الأنظمة. كما تم تزويد الطائرة بمنظومة مكافحة صواريخ أرض-جو.

المصدر: سلاح روسيا