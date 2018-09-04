تصميم مقاتلة أمريكية هجينة لمواجهة التطور الروسي

عرضت شركة لوكهيد مارتن على قيادة القوات الجوية الأمريكية نسخة جديدة لطائرة مقاتلة من الجيل الخامس F-22 Raptor متعددة المهام .

ويفيد موقع Defense One بأن الشركة عرضت "النسخة الهجينة" مع خصائص مشتركة لمقاتلتي الجيل الخامس F-22 وF-35، وتقترح الشركة تجهيز النسخة الجديدة بأجهزة إلكترونية من F-35، بحسب مصدر مطلع.

ويشير المصدر إلى أن "لوكهيد تقترح على العسكريين الأمريكيين وحلفائهم عدة خيارات، فهي تحاول فهم كيفية تحديث الطائرات المقاتلة لمواجهة التهديدات من جانب روسيا والصين خلال السنوات العشر المقبلة". ويشير المصدر إلى أن مثل هذه الطائرات عرضتها الشركة على اليابان أيضا.

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يذكر أن مجلة The National Interest الأمريكية أفادت في شهر مايو الماضي، بأن نظم البحث والتعقب التي تصممها الصين وروسيا ستكون، في عام 2020، قادرة على اكتشاف F-22 Raptor وF-35 Lightning II.

كما تجدر الإشارة إلى أن طائرة F-22 Raptor هي أول مقاتلة في العالم من الجيل الخامس، وتبلغ كلفة الطائرة الواحدة حوالي 400 مليون دولار. لذلك، قررت الولايات المتحدة إنتاج طائرة F-35 Lightning II بتكلفة حوالي 100 مليون دولار.

المصدر: لينتا. رو