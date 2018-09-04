 
مباشر

درونات روسية للاستطلاع وشن هجمات نفسية على الإرهابيين

العلوم والتكنولوجيا

درونات روسية للاستطلاع وشن هجمات نفسية على الإرهابيين
Sibnarkomat.livejournal.com
درون عسكري قصير المدى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqgi

شهدت قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي تشكيل وحدات طائرات من دون طيار، الأمر الذي يسمح بالاستطلاع الهندسي قبل مد خطوط السكك الحديد وإنشاء الجسور.

وقال ناطق في مركز تدريب خبراء الطائرات من دون طيار بوزارة الدفاع الروسية إن القوات أجرت تدريبات على استخدام الدرونات قصيرة المدى.

إقرأ المزيد
مناورات عسكرية ضخمة لأعضاء شنغهاي مناورات عسكرية ضخمة لأعضاء شنغهاي

وشهدت تدريبات "البعثة السلمية-2018" التي شاركت فيها أجهزة الأمن التابعة لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، تدريب أفراد أجهزة الأمن على شن هجمات نفسية إعلامية على الإرهابيين المفترضين، وذلك باستخدام طائرات من دون طيار من طراز "ليير-3" التي أرسلت إلى هواتفهم نشرات إعلامية على شكل رسائل نصية قصيرة تطالبهم بالاستسلام. وذلك بعد أن استخدمت محطة الإذاعة "زي إس-38" لإبلاغ الإرهابيين الذين استولوا على بلدة بأن قوات الأمن تطوق المنطقة وأن مقاومتهم محكومة بالفشل.

يذكر أن تدريبات "البعثة السلمية-2018" للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون جرت في منطقة جنوب الأورال الروسية، في الفترة ما بين 22 و29 أغسطس الماضي.

المصدر: زاشيشات روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا