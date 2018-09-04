درونات روسية للاستطلاع وشن هجمات نفسية على الإرهابيين

شهدت قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي تشكيل وحدات طائرات من دون طيار، الأمر الذي يسمح بالاستطلاع الهندسي قبل مد خطوط السكك الحديد وإنشاء الجسور.

وقال ناطق في مركز تدريب خبراء الطائرات من دون طيار بوزارة الدفاع الروسية إن القوات أجرت تدريبات على استخدام الدرونات قصيرة المدى.

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وشهدت تدريبات "البعثة السلمية-2018" التي شاركت فيها أجهزة الأمن التابعة لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، تدريب أفراد أجهزة الأمن على شن هجمات نفسية إعلامية على الإرهابيين المفترضين، وذلك باستخدام طائرات من دون طيار من طراز "ليير-3" التي أرسلت إلى هواتفهم نشرات إعلامية على شكل رسائل نصية قصيرة تطالبهم بالاستسلام. وذلك بعد أن استخدمت محطة الإذاعة "زي إس-38" لإبلاغ الإرهابيين الذين استولوا على بلدة بأن قوات الأمن تطوق المنطقة وأن مقاومتهم محكومة بالفشل.

يذكر أن تدريبات "البعثة السلمية-2018" للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون جرت في منطقة جنوب الأورال الروسية، في الفترة ما بين 22 و29 أغسطس الماضي.

المصدر: زاشيشات روسيا