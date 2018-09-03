آبل تسجل أول حادث لسياراتها ذاتية القيادة
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أكدت وسائل إعلام أمريكية أن سيارة مزودة بأنظمة القيادة الذاتية من تطوير شركة آبل تعرضت لحادث في أحد شوارع البلاد.
وتشير المعلومات إلى أن "سيارة كروس أوفر من نوع ليكزس، مزودة بأنظمة آبل للقيادة الذاتية، اصطدمت بسيارة أخرى في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 24 أغسطس الفائت، علما بأن الأولى كانت تسير بسرعة 1.5 كلم/ ساعة فقط".
ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي أعلنت فيه آبل عن اختبارها لنحو 50 جهازا جديدا مخصصا للسيارات ذاتية القيادة، والتي من المفترض أن تطلقها قريبا لمنافسة مرسيدس وتسلا وغيرها من الشركات التي تسعى لاحتكار سوق النقل في المستقبل.
المصدر: فيستي
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