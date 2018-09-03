شركة إسرائيلية تبتكر حلا لإطلاق النار في المدارس الأمريكية (فيديو)

عرضت شركة إسرائيلية ابتكارا يتمثل في حقيبة مدرسية يمكنها التحول إلى سترة واقية من الرصاص خلال ثانية واحدة، حيث تتوقع أن تلقى الفكرة رواجا كبيرة في الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة شركة "ماسادا" المنتجة للحقيبة، أن تصميم المنتج متعدد الأغراض قد تم بناء على طلب وكلائها التجاريين في الولايات المتحدة، وخاصة عقب حادثة إطلاق النار في ولاية فلوريدا، في فبراير الماضي.

كما توقعت الشركة أن يتزايد الطلب على الحقيبة في الأسواق الأمريكية، خاصة بعد تكرار حوادث إطلاق النار في المدارس.

وتأتي الحقيبة المصفحة بنسختين، الأولى خفيفة وتحمي من عيارات المسدسات، أما النسخة الأثقل فخصصت للحماية من رصاص البنادق الأتوماتيكية الأشد خطورة.

وفي السياق نفسه، أشارت الشركة إلى أن المنتج يلقى حتى اللحظة رواجا في السوق الأمريكية، وأنها باعت المئات منه خلال شهرين فقط. وكذلك، تبدأ الشركة الإسرائيلية ببيع المنتج عبر شبكة الإنترنت، في المستقبل القريب.

وتعتبر حادثة إطلاق النار في مدرسة "Marjory Stoneman Douglas" في فلوريدا، الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ راح ضحيتها 17 شخصا وجرح قرابة 20 آخرين.

المصدر: Facebook + RT