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علماء: السجائر خطر قاتل في مياه المحيطات!

العلوم والتكنولوجيا

علماء: السجائر خطر قاتل في مياه المحيطات!
pexels-Pok Rie
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أكد علماء البيئة أن خطر السجائر على مياه المحيطات والكائنات البحرية والطيور لا يقل عن خطر تلوثها بالمواد البلاستيكية.

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ووفقا للتقديرات الأولية لمؤسسة أبحاث المحيطات الأمريكية، فإن معظم تلوث المحيطات العالمية يتكون من فلاتر السجائر التقليدية. وهذه الفلاتر لن تتحلل إلا بعد مرور عشرات السنين، لأنها تتكون من البلاستيك وأسيتات السيلولوز، وتعدان المادتين الأصعب في التحلل.

وبالإضافة إلى التلوث البحري وضرره على النظام البيئي، وجد الباحثون آثار مواد كيميائية في 70% من الطيور التي تم فحصها، وعثروا أيضا على آثار سموم كيميائية في أكثر من 30% من السلاحف البحرية والعديد من أنواع الأسماك البحرية.

وتم تحديد مصدر هذه المواد الكيميائية السامة، فتبين أنها تتطابق مع المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة السجائر.

المصدر: لايف. رو

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