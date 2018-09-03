الهند تتجه لشراء زوارق روسية تعمل بالوسادة الهوائية

أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن بعض الشركات الهندية أبدت اهتماما بشراء الزوارق الروسية العاملة بالوسادة الهوائية.

وصدر بيان عن الجانبين الروسي والهندي، عقب انتهاء المحادثات بين نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ ريازانتسيف، ووزير النقل والموارد المائية الهندي، نيتين هادكا. وجاء فيه أن الجانبين بحثا مستقبل التعاون الثنائي في مجال الصناعة والملاحتين البحرية والنهرية، بما في ذلك مسألة تصنيع الروبوتات البحرية والنهرية.

ولفتت أنظار الشركات الهندية بصورة خاصة زوارق مدنية سريعة روسية عاملة بالوسادة الهوائية، مثل زورق "كوميتا-120 إم".

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يذكر أن زورق الركاب السريع من مشروع "23160 كوميتا 120 إم"، صنع على أساس المشاريع السوفيتية "كوميتا" و"كولهيدا" و"كتران".

وتبلغ سرعة الزورق 35 عقدة بحرية. ويزود بوسائل الاتصال والملاحة ونظام الحد من تأثير الموج ونظام السيطرة على المناخ داخل السفينة. ويخصص لنقل الركاب في المنطقة البحرية القريبة من الشاطئ.

المصدر: سلاح روسيا