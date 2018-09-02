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أول طائرة مطورة من طراز "Tu95-MSM" تبدأ الخدمة في سلاح الجو الروسي

العلوم والتكنولوجيا

أول طائرة مطورة من طراز
Sputnik ALEXEI KUDENKO
طائرة "تو-95 أم أس"
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن أول طائرة استراتيجية مطورة من طراز "Tu95-MSM" سوف تبدأ العام الجاري خدمتها في القوات الجوية والفضائية الروسية.

وصرح كريفوروتشكو، خلال زيارته الميدانية لمصنع "تاغانروغ" الروسي المصنّع للطائرات، بأن طائرات "Tu95-MS" يتم تطويرها لكي تتحول إلى طائرات "Tu95-MSM"، بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع والمصنع.

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وتقضي عملية تطوير وتحديث الطائرة، بحسب نائب وزير الدفاع،  بتزويد الطائرات بمحركات جديدة، وأجهزة لاسلكية إلكترونية حديثة، وأنظمة لتوجيه الأسلحة، إلى جانب ازدياد كمية الأسلحة التي يمكن للطائرة حملها.

يذكر أن طائرة "Tu95-MSM" الاستراتيجية الحاملة للصواريخ تستخدم لتوجيه ضربات، بما في ذلك ضربات صاروخية نووية، إلى أهداف العدو الواقعة في عمق دفاعاته الاستراتيجية.

المصدر: تاس

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