جامعة موسكو الأولى في أورآسيا

احتلت جامعة موسكو المرتبة الأولى في التصنيف الجديد لمجلة تايمز للتعليم العالي (Times Higher Education-THE) البريطانية لجامعات ومعاهد منطقة أورآسيا.

ويشمل التصنيف، الذي نشرته التايمز للتعليم العالي، جامعات ومعاهد من 16 دولة، من بينها روسيا، كازاخستان، أذربيجان، إيران، تركيا، وغيرها، حيث تتصدر جامعة موسكو ذلك التصنيف، يليها معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وكانت المرتبة الثالثة من نصيب جامعة البوليتيكنيك بمدينة تومسك الروسية في سيبيريا.

وقال فيكتور سادوفنيتشي، رئيس جامعة موسكو، لوكالة نوفوستي الروسية، معلقا على التصنيف الجديد: "إن جامعة موسكو تندرج ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وفقا للتصنيفات الدولية، وبها مراكز بحثية عديدة".

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وتمثل الجامعات الواردة في التصنيف الإقليمي الجديد بلدان وسط وشرق أوروبا ووسط وغرب آسيا، حيث يعكس الترتيب المتقدم للجامعات الروسية مختلف جوانب قوتها ضمن نطاق واسع من المؤشرات المختلفة والمصداقية التي تستحق الثقة.

وبالإضافة إلى المراتب الثلاث الأولى، التي احتلتها الجامعات الروسية في التصنيف الجديد، جاءت ثلاث جامعات روسية أخرى ضمن قائمة أفضل عشر جامعات فيه، وهو ما يؤكد أن الإصلاحات الجارية في التعليم العالي، والهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية للتعليم الروسي على المستوى الدولي، قد بدأت تطرح ثمارها.

المصدر: فيستي. رو