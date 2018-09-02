الهند تطلب من روسيا اختبار صاروخها ذي المواصفات المعدلة

أعلن المدير الروسي لمؤسسة " Brahmos Aerospace "، الروسية الهندية المشتركة، ألكسندر ماكسيتشيف، أن اختبار صاروخ "براموس" الجوي ذي المواصفات المعدلة سيجرى نهاية العام الجاري.

تخدم صواريخ "براموس" الروسية الهندية في سلاح الجو الهندي منذ أعوام مضت.

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وصرح المدير الروسي للمؤسسة الروسية الهندية المشتركة، بأن الصاروخ الجوي المعدل سيتم اختباره في روسيا مع الأخذ في الاعتبار بالمتطلبات الجديدة التي طرحها الجانب الهندي لهذه الصواريخ، حيث يتمتع الصاروخ المعدل الجديد، بحسب ماكسيتشيف، بمواصفات أفضل مقارنة بالصاروخ القديم،

كما أوضح المسؤول الروسي أن الاختبارات الأولى للصاروخ، حين اختباره على ارتفاعات منخفضة، أظهرت نتائج ممتازة.

يذكر أن مؤسسة " Brahmos Aerospace " الروسية الهندية المشتركة تتخصص في تصنيع الصواريخ الفوق صوتية المرابطة جوًا وبحرًا وبرًا .

المصدر: سلاح روسيا