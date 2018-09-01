علماء يكتشفون سبب الشيخوخة المبكرة للطيور!

حدد باحثو معهد ماكس بلانك لعلم الطيور، في ألمانيا، واحدا من الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة لدى طيور المدن.

ودرس العلماء عصفور الزيبرا، طيور صغيرة تعيش في السهول، يبلغ متوسط عمرها من 5 إلى 10 أعوام، وتأثير الضوضاء على 263 طائر منها بأعمار (21 إلى 120 يوما).

وقسم الباحثون طيور الدراسة إلى 3 مجموعات، الأولى تعرضت للضوضاء، والثانية تعرض (والداها) للضوضاء، والقسم الثالث والأخير لم يتم تعريض أفرادها لأي مؤثر من الضوضاء، لتكون بمثابة مجموعة ضابطة للدراسة. وسجل العلماء أصوات ضوضاء الطرقات العامة، في المدن المختلفة، للقيام بالتجربة.

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واتخذ الباحثون من التيلومترات (أقسام نهائية في كرموسومات الخلية)، مقياسا ومؤشرا للشيخوخة، فكلما كانت هذه الأقسام أقصر كلما عكست درجة أكبر من الشيخوخة لهذا الطائر أو ذاك.

وتبين أن الطيور، التي تعرض آباؤها للضوضاء ولدت بتيلومترات أقصر. كما أن صغار الطيور التي عرضت للضوضاء أيضا، قصرت لديها التيلومترات بسرعة، وكان الفرق بينها وبين الطيور، التي تعيش في أماكن هادئة، كبيرا جدا.

وأظهرت نتائج البحث، أن ضوضاء المدن، بغض النظر عن الجوانب الأخرى، مثل التلوث الضوئي أو الكيميائي، تساهم في تسريع شيخوخة الطيور. ويقول العلماء، إن هذه هي الخطوة الأولى في تحديد الأسباب، التي تفسر الاختلافات في متوسط أعمار طيور المدينة والمناطق الريفية.

المصدر: غازيتا. رو