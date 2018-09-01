شركة روسية تصمم منظومة للاتصال الضوئي لا مثيل لها

كشفت شركة "شفابي" الروسية في منتدى "الجيش – 2018" العسكري التقني عن منظومة اتصال فريدة من نوعها، لا مثيل لها في العالم.

وبمقدور المنظومة إرسال كميات كبيرة من المعلومات في مجال الموجات البصرية دون أن تستعين بألياف بصرية. ويعجز أي نظام في الحرب الإلكترونية عن إسكاتها.

وقال مصممو المنظومة إنها مبنية على مبادئ فيزيائية جديدة، حيث ترسل المعلومات ليس باستخدام الليزر، بل ضمن مجال الضوء المتشتت.

وتتألف المنظومة من وحدة الخط البصري اللاسلكي المحمي من التشويش، الذي يرسل تيارات الفيديو في نظام "أون لاين" (الوقت الواقعي) ووحدة الاستقبال. ولا تحتاج كلا الوحدتين لاستهلاك طاقة كبيرة، الأمر الذي يسمح بنصب المنظومة في أية آلية حربية وتحقيق الاتصال الدائم بها.

إقرأ المزيد

ومن مميزات المنظومة فرادتها وعدم وجود مثيل لها في أي جيش. لذلك يعجز العدو عن التقاط الإشارة الواردة منها وحل شفرتها. كما أنها محمية من أي تشويش.

وأوكلت إلى المهندسين الآن مهمة زيادة مدى عملها الذي يبلغ حاليا 30 كيلومترا فقط.

ولم يكشف نائب مدير عام شركة "شفابي" عن أية مواصفات أخرى خاصة بالمنظومة لأنها تعتبر سرية.

المصدر:فيستي