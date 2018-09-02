اليابان تبذر الحقول بالدرونات!

بعد نشر صحيفة "Nippon‎" تقريرا عن تناقص كبير بعدد العاملين، في القطاع الزراعي في اليابان، مع تقدّم عمر المزارعين الحاليين، اتجهت بعض الشركات التقنية لمعالجة هذه المشكلة الحيوية.

وقال موقع "Techxplorer"، إن شركة "Nileworks"، صممت طائرة من دون طيار (درون) باسم "Nile Т-18"، مزودة بمعدات وأجهزة استشعار للسيطرة على الأراضي الزراعية، ويتم التحكم بها عبر "iPad".

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ويساعد هذا الابتكار الجديد المزارعين في معالجة مشكلة النقص في اليد العاملة الزراعية، من خلال التحكم في الدرون عن بعد، لمعالجة الحقول وزراعتها والتحقق من جودة المحاصيل، دون اللجوء إلى خدمات شركات الطيران الزراعية المكلفة، أو توظيف المزيد من المزارعين.

وتبلغ قيمة هذا النوع من الدرونات الصغيرة، حوالي 36 ألف دولار، أما النوع الأكبر من الدرونات فتبلغ قيمة الواحد منها حوالي 136 ألف دولار.

وبهذا الشكل يمكن للدرون الكبير العمل على بذر هكتار واحد من الأرض أو رشه بالمبيدات الحشرية خلال 20 دقيقة.

المصدر: لايف. رو