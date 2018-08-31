"كلاشينكوف" تطلق بندقية صيد شبه أوتوماتيكية جديدة

أطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية بندقية صيد شبه أوتوماتيكية، صممت على أساس بندقية القنص "دراغونوف".

جاء ذلك على الموقع الرسمي لـ "كلاشينكوف"، الذي نوّه بأن النموذج الجديد لبنادقه جاهز للإنتاج على نطاق واسع، كما ذكر الموقع أن بندقية الصيد الجديدة ذات ماسورة ملساء من طراز "TG3"، تستخدم طلقات عيار 9.63/53 (LANCASTER)، مع إمكانية نصب جهاز تسديد بصري.

ويبلغ طول البندقية 1225 ملم، طول الماسورة 620 ملم، أما وزنها بالمخزن المعبأ فيبلغ 3.9 كلغم، وقد يكون أخمص البندقية خشبيًا أو بلاستيكيًا منطويًا.

وكانت شركة "كلاشينكوف" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في قبول طلبيات شراء هذه البندقية في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: سلاح روسيا