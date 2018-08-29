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العثور على تمثال قديم من المرمر في شبه جزيرة القرم

العلوم والتكنولوجيا

العثور على تمثال قديم من المرمر في شبه جزيرة القرم
vkontakte@aleksandr butyagin
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أعلن رئيس بعثة متحف الإرميتاج العلمية (بطرسبرغ) إلى بلدة ميرميكي القديمة في شبه جزيرة القرم، ألكسندر بوتياغين، أن البعثة عثرت في البلدة على تمثال من المرمر لجذع رجل بملابسه.

وأضاف بوتياغين في تصريح لوكالة نوفوستي، أن التمثال عبارة عن جذع رجل بملابسه يعود إلى العصر الهلنستي، وعثر عليه تحت طبقة من أنقاض مبنى يعود إلى القرون الأولى بعد الميلاد.

vkontakte@aleksandr butyagin
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وفقا له، فإن هذا التمثال يعد الأول من نوعه، الذي عثر عليه في بلدة ميرميكي، ومن المحتمل أن تكون الرأس والقدمان قد فصلا عن الجذع في وقت سابق.

وقد تأسست مدينة ميرميكي الأثرية في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد، وكانت ضمن مملكة بوسبوران، والتي تسمى أيضا "مملكة البوسفور"، حيث تعود أولى الاكتشافات في هذه البلدة إلى عام 1834 .

المصدر: نوفوستي

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