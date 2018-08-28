المهندسون علامة فارقة في أقدم حضارة صينية!

توصل علماء من الصين وبريطانيا إلى أن الصين شهدت حضارة قديمة متطورة، قبل حضارة مملكة شان (1600 عام قبل الميلاد)، التي كانت تعد من أولى الحضارات على الأرض.

ونشرت مجلة "Antiquity" مقالة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة المتعلقة بحضارة ليانتشو (3400-2250 قبل الميلاد)، أشار فيها العلماء إلى أن ممثلي هذه الحضارة الموغلة في القدم تمكنوا من إقامة صروح هندسية معقدة تحمي المدن الكبرى من الفيضانات.

ففي عام 1936 اكتشف العلماء آثار مستوطنة صينية قديمة سميت ليانتشو، تقع على دلتا نهر يانغتسي في مقاطعة تشيجيانغ، وتبعد 160 كيلومترا إلى الغرب من شانغهاي الحديثة.

واكتشف علماء الآثار في هذه المنطقة مدافن لممثلي النبلاء، وهو ما يدل على وجود تمييز واضح بين الطبقات، حيث أظهرت نتائج الدراسات أن عمر المقابر بلغ 4800 إلى 5300 سنة.

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كما عثر العلماء في وقت لاحق على آثار لأنظمة هندسية معقدة من المنصات والتحصينات، مصممة خصيصا لحماية المستوطنات من الفيضانات، العدو الأكبر في ذلك الوقت للتجمعات السكنية الكبيرة. وقدّر عرض جدران الحماية للمدينة بما لا يقل عن 20 مترا، بينما بلغ ارتفاعها في بعض الأماكن أربعة أمتار.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الاكتشاف يؤكد على أن مستوطنة ليانتشو هي واحدة من أكبر المدن في أواخر العصر الحجري الحديث، وعثر في هذا المكان أيضا على شبكة مياه كانت مستخدمة لري الأراضي الزراعية. وتدل المكتشفات على أن ممثلي هذه الحضارة الصينية، ابتكروا أيضا نظاما للسدود والبحيرات (خزانات) الاصطناعية، بلغ حجمها التخزيني للمياه 50 مليون متر مكعب.

وأكدت القطع الأثرية الموجودة، في قبور النبلاء من أدوات وحلي مختلفة، على وجود تدرج طبقي في أقدم حضارة في العصر الحجري الحديث تدل هي والصروح الهندسية المعمارية، على شكل متقدم من أشكال الحضارة وثقافتها على الرغم من غياب اللغة المكتوبة.

المصدر: لينتا. رو