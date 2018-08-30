روسيا بصدد تصنيع طائرة جديدة للحرب الإلكترونية

أعلن مدير برامج "إيل" في شركة "إليوشين"، إيفان كاباتوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" أن الشركة تنوي إطلاق مجمع طائر جديد للحرب الإلكترونية على أساس "طائرة إيل 114-300".

وقال إن "طائرة إيل 114-300" تمتلك مواصفات جوية تكتيكية فريدة تجعلها منصة ممتازة، من الممكن أن ينصب عليها مجمع طائر، متعدد المهام يستطيع أداء المهام المختلفة، بدءًا من مراقبة المناطق والدوريات والنقل وانتهاءً بمهام الحرب الإلكترونية.

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وتابع كاباتوف أن مواصفات "إيل 114-300" تجعلها الأكثر ملائمة لأداء مهام الحرب الالكترونية، من بينها السرعة الاقتصادية المنخفضة، وإمكانية إقلاعها وهبوطها في مطارات غير مجهزة، وكذلك النطاق الواسع لدرجات الحرارة التي تعمل بها، كما أن طائرة "إيل 114-300" تستخدم قطع غيار روسية الصنع في إنتاجها، وحال استخدامها كطائرة ركاب، فبإمكانها استيعاب 64 راكبًا.

يذكر أن الطائرة "إيل 114" قصيرة المدى لخطوط الطيران المحلية كانت قد صُممت وصُنعت بشركة "أليوشين" السوفيتية، مطلعالتسعينات من القرن الماضي، وأنتجت على دفعات في جمهورية أوزبكستان، التابعة آنذلك للاتحاد السوفيتي، وعقب تحديثها أطلق عليها تسمية "إيل 114-300".

المصدر: تاس