الجيش الروسي يشكل وحدات تتخصص في مكافحة الطائرات من دون طيار

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي في بيان له عن تشكيل الجيش لوحدات خاصة بمكافحة الطائرات من دون طيار.

وجاء في البيان أن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي استعانت في ذلك بالخبرات التي اكتسبها الخبراء الروس أثناء أدائهم المهام القتالية في سوريا.

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كما تابع البيان أن مطار "ماريينوفكا" العسكري في مقاطعة فولغوغراد الروسية سوف يشهد قريبا تكتيكات خاصة بمشاركة هذه الوحدات، وكذلك وحدات الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

وسيتدرب أفراد تلك الوحدات على اكتشاف وتدمير الطائرات من دون طيار وجعها تهبط إجباريًا، وذلك باستخدام منظومات "جيتيل" للحرب الإلكترونية ورادارات "ليسوتشيك".

المصدر: سلاح روسيا