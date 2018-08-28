العثور على كنوز تعود لعصر "الأورطة الذهبية" في بلغاريا

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في حصن كالياكرا القديم في بلغاريا على كنز كبير يعود إلى عهد "الأورطة الذهبية".

وقال مدير المتحف الوطني التاريخي في بلغاريا، بوني بيترونوف، والمشرف على عمليات الحفر المستمرة منذ 15 عاما، أن هذا يعدّ الكنز التاريخي الأكبر، الذي اكتشف في هذا الحصن حتى الآن.

وقد نشرت Sofia Globe، استنادا إلى معلومات من المتحف الوطني التاريخي، أن العلماء قد عثروا على الكنز تحت أرضية مبنى احترق في القرن الرابع عشر، حيث عثر على جرة خزفية، بها 873 قطعة نقدية فضية و28 قطعة ذهبية و28 زر فضي وبرونزي و11 قرط ذهبي وخاتم ذهبي وحلقة من معدن رخيص وكذلك حلي ذهبية مطعمة بأحجار كريمة، حيث بلغ عدد القطع التي عثر عليها حوالي 1000 قطعة.

: National History Museum

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وقد أشار خبراء المسكوكات إلى أن 60 بالمئة من القطع التي عثر عليها فضية، وتعود إلى زمن الامبراطورية العثمانية، حيث يعود معظمها إلى عهد السلطان بايزيد الأول (1389-1402)، كما يعود تاريخ بعض القطع إلى عهد السلطان مراد الأول (1362-1389). أما القطع النقدية الأخرى فهي بلغارية، لم تحدد ملكيتها وتاريخها بعد.

تشير المدونات التاريخية إلى أن جحافل المغول والتتار بقيادة أكتاو استولت على مدينة فارنا ومدن بلغارية أخرى، واقعة على ساحل البحر الأسود، وأن هذا الكنز قد أخفي عام 1401، بعد هزيمة هذه الجحافل وهروبهم من المنطقة الساحلية.

ويشير علماء الاثار إلى عثورهم على العديد من القطع النقدية والأثرية خلال عمليات الحفر في حصن كالياكرا أعوام 2014-2017، ويعدّ الاكتشاف الأخير هو ثالث اكتشاف للكنوز في هذه المنطقة والأكبر من نوعه، حيث سبق أن عثر على كنز فيه 60 قطعة نقدية، وكنز آخر فيه 80 قطعة نقدية وأقراط ذهبية وحلي مختلفة.

المصدر: فيستي. رو