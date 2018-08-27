 
مباشر

اكتشاف مقبرة في جزيرة كريت عمرها أكثر من 3 آلاف سنة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مقبرة في جزيرة كريت عمرها أكثر من 3 آلاف سنة
Ministry of Culture of Greece
اكتشاف مقبرة قديمة في جزيرة كريت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpbg

اكتشف علماء الآثار في جنوب جزيرة كريت مقبرة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف سنة، لم تتعرض للنهب والسرقة.

وأعلنت وزارة الثقافة اليونانية أن علماء الآثار في إدارة لاسيتي تلقوا بلاغا من أحد المواطنين، في منطقة إرابيترا الواقعة جنوبي جزيرة كريت، بالعثور على حفرة في بستان زيتون بالقرب من قرية كينتري، أبعادها 1 و2 متر وعمقها أكثر من مترين ونصف.

إقرأ المزيد
آثار في جزيرة كريت علماء يكتشفون تاريخ "الطوفان العظيم" في جزيرة كريت

وخلال عمليات الحفر، عثر علماء الآثار على حجرة محفورة في صخور جيرية، وصلوا إليها عبر بئر عمودية ومدخلها مغلق بالطين. وقسمت الحجرة إلى ثلاث حفر: في الجنوبية، عثر العلماء على تابوت بغطاء، بداخله هيكل عظمي بحالة جيدة لإنسان بالغ. وإلى جانب التابوت، عثر العلماء على 14 جرة ووعاء. أما في الحفرة الشمالية فقد عثر على تابوت لشخص بالغ وست جرار بحالة جيدة.

Ministry of Culture of Greece
اكتشاف مقبرة قديمة في جزيرة كريت

ووفقا للتقديرات الأولية، تعود هذه الأواني إلى 1400-1200 سنة قبل الميلاد (الفترة الأخيرة للحضارة المينوية).

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يجري في سوريا وماذا يُحضر لها؟