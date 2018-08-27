اكتشاف مقبرة في جزيرة كريت عمرها أكثر من 3 آلاف سنة

اكتشف علماء الآثار في جنوب جزيرة كريت مقبرة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف سنة، لم تتعرض للنهب والسرقة.

وأعلنت وزارة الثقافة اليونانية أن علماء الآثار في إدارة لاسيتي تلقوا بلاغا من أحد المواطنين، في منطقة إرابيترا الواقعة جنوبي جزيرة كريت، بالعثور على حفرة في بستان زيتون بالقرب من قرية كينتري، أبعادها 1 و2 متر وعمقها أكثر من مترين ونصف.

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وخلال عمليات الحفر، عثر علماء الآثار على حجرة محفورة في صخور جيرية، وصلوا إليها عبر بئر عمودية ومدخلها مغلق بالطين. وقسمت الحجرة إلى ثلاث حفر: في الجنوبية، عثر العلماء على تابوت بغطاء، بداخله هيكل عظمي بحالة جيدة لإنسان بالغ. وإلى جانب التابوت، عثر العلماء على 14 جرة ووعاء. أما في الحفرة الشمالية فقد عثر على تابوت لشخص بالغ وست جرار بحالة جيدة.

Ministry of Culture of Greece

ووفقا للتقديرات الأولية، تعود هذه الأواني إلى 1400-1200 سنة قبل الميلاد (الفترة الأخيرة للحضارة المينوية).

المصدر: نوفوستي