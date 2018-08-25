تعاون ثلاثي لتطوير "تاكسي طائر" يخدم الجيش الأمريكي!

تقوم شراكة جديدة بين أوبر ووكالة ناسا الفضائية ومختبر أبحاث الجيش الأمريكي بتطوير "سيارات أجرة طائرة"، يمكنها نقل الجنود بتكلفة أقل وهدوء أكثر من المروحيات العسكرية.

ويهدف المشروع إلى مساعدة شركة أوبر على تطوير مركبات طائرة أفضل، لخدمة مشاريع النقل في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق مختبر أبحاث الجيش مشروعا لتطوير تاكسي طائر متطور، بالتعاون مع أوبر ومسؤولين من جامعة تكساس في أوستن، بعد أيام من التخطيط والعروض التقديمية.

وتقوم أوبر بتطوير نظام "مزدوج دوار" جذري جديد لتشغيل الطائرة، التي من المتوقع أن تصل إلى ارتفاع 304-609 أمتار، بسرعات تتراوح بين 241 و321 كم في الساعة، مع تحليقها مسافة 96 كم بالاعتماد على شحنة واحدة.

Uber

وستستخدم طائرة VTOL نظامين دوارين وضعا فوق بعضهما البعض، ويدوران في الاتجاه نفسه. وأظهر الاختبار الأولي أن هذه الطريقة أكثر هدوءا وتنوعا وكفاءة من الطرق الأخرى الخاصة بالطائرة.

وفي مايو الماضي، تم توقيع بيان عمل بقيمة مليون دولار بين أوبر والجيش، لتطوير النظام.

وتعمل أوبر أيضا مع ناسا على تطوير مفاهيم إدارة المركبات غير المأهولة وأنظمة السلامة الجوية. وباستخدام خبراتها في تصميم نماذج الكمبيوتر والمحاكاة، ستقوم ناسا بتقييم تأثير الطائرات الصغيرة، بما في ذلك طائرات الدرون وطائرة الركاب VTOL، في البيئات المزدحمة.

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وستستخدم وكالة ناسا البيانات التي قدمتها أوبر، لمحاكاة طائرة صغيرة تحمل مسافرا أثناء تحليقها في الفضاء الجوي، بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي، خلال ساعات الذروة الجوية.

وقال مسؤولو ناسا إن تحليل هذه المحاكاة سيحدد مسائل السلامة المترتبة على انضمام هذه الطائرات الجديدة، إلى نظام حركة المرور المزدحم.

يذكر أن أوبر كشفت النقاب عن طرازات تصميم Uber Air للمرة الأولى في قمة Elevate بولاية لوس أنجلوس، في وقت سابق من هذا العام، حيث عرضت لمحة عن طائرة الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، التي يمكن أن تنقل الركاب فوق المدن المزدحمة، في غضون سنتين تقريبا.

وتخطط أوبر لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في عام 2020، لتتبعها طائرة التحكم الذاتي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ومن المقرر أن تكلف الرحلة حوالي 5.73 دولار لكل ميل، وفقا لرئيس برامج الطيران، إريك أليسون.

المصدر: ديلي ميل