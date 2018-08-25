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"ألعاب الفيديو" تساعد العلماء في تصنيف بنية الخلايا البشرية!

العلوم والتكنولوجيا

pexels-JÉSHOOTS
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استطاعت مجموعة من العلماء الوصول إلى تصنيف أدق لبنية الخلايا البشرية بمساعدة هواة ألعاب الفيديو والذكاء الاصطناعي.

وجند العلماء لهذه المهمة 332 ألف لاعب لـ"EVE Online"، كان عليهم لعب حوالي 33 مليون مرة في لعبة فيديوية مصغرة، وفهم التراكيب في صور "خلايا" اللعبة الداخلية.

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واستخدم العلماء في هذه اللعبة المصغرة الأساليب الحديثة للتصوير، والتي تسمح بالحصول على كمية هائلة من المعلومات حول بنية المادة الحية داخل الخلايا وأدخلوا إلى لعبة "EVE Online"، صورا حيوية دقيقة حصلوا عليها ضمن مشروع "Human Protein Atlas".

وأعلن العلماء في نهاية البحث، أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين في التجربة لم تسمح لهم بمعالجة مجموعة كبيرة من الصور، بل ساعدتهم في إنشاء قاعدة بيانات واسعة.

لذلك استخدموا أيضا الذكاء الاصطناعي لفرز البيانات الجديدة، التي نتج عنها أخيرا تحديد 10 أنواع جديدة من "الجزيئات" ضمن فئة "rings and rods".

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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