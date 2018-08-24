لأول مرة.. الغواصات العميقة تتواصل مباشرة مع الطائرات!

ابتكرت جامعة MIT الأمريكية تكنولوجيا جديدة تمكن الغواصات العميقة من الاتصال مباشرة بالطائرات المحلقة في الأجواء، دون الحاجة إلى الاقتراب من سطح الماء.

وفي الوقت الراهن، تواجه الطائرات صعوبات تقنية في التقاط "موجات سونار" التي تصدر عن الغواصات تحت الماء، لأن الموجات المرسلة تنعكس عند ملامسة سطح المياه، ونادرا ما تخترقه.

وبالتالي، تضطر الغواصات الحربية للصعود إلى السطح إن أرادت التواصل مع الطائرات، الأمر الذي من شأنه كشف موقعها الجغرافي وإبطال ميزتها العسكرية في التخفي.

ويتمثل الابتكار الجديد في رادار خارق قادر على التقاط الموجات "الأعلى في التردد"، ومنها الموجات الصغيرة جدا، المنتشرة داخل البحار والمحيطات.

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وجرب العلماء التقنية الجديدة في بركة سباحة تقليدية، حيث قاموا بإرسال "موجات سونار" عالية التوتر باستخدام جهاز إرسال ركب تحت سطح الماء، وفعلا، تمكن الرادار المعلق خارج المسبح، من التقاط هذه الموجات الصغيرة جدا.

ولكن في الوقت نفسه، أقر علماء MIT بوجود بعض العيوب في التكنولوجيا الجديدة، منها أن الرادار يتطلب وقتا طويلا لالتقاط الرسائل ومعالجتها، عندما تكون البيانات الواردة كبيرة الحجم، وكذلك، فشل التكنولوجيا في التقاط الموجات عند ارتفاع موج البحر لأكثر من 16 سم.

المصدر: BBC News