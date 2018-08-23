بالفيديو.. طائرات حربية روسية تهبط على طريق عام

هبطت 4 مقاتلات من طراز "سو-25" وطائرة نقل من طراز "آن-26"، اليوم الخميس، على طريق عام للسيارات في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.

وجرت المناورة في إطار تدريبات خاصة بالتأمين المادي التقني، جرت في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، تحت إشراف نائب وزير الدفاع جنرال الجيش، دميتري بلغوكوف.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أن مسافة 2.5 كيلومتر من طريق السيارات، استخدمت كمدرج مطار ميداني.

وأضاف البيان أن الطائرات أقلعت بنجاح من طريق السيارات بعد تزويدها بالوقود. وقال رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية اللواء، ألكسندر تشايكو، إنه قدم لأفراد أطقم الطيارات هدايا تذكارية قيمة تقديرا لمهاراتهم في تنفيذ تلك العملية.

فيما قال نائب وزير الدفاع لشؤون الإمداد والتموين، أليكسي كوزمينكوف، إن طائرة النقل "آن-26" هبطت على طريق السيارات لأول مرة في تاريخ الجيش الروسي.

المصدر: تاس