 
مباشر

بالفيديو.. طائرات حربية روسية تهبط على طريق عام

العلوم والتكنولوجيا

بالفيديو.. طائرات حربية روسية تهبط على طريق عام
Pataparat.livejournal.com
طائرة النقل العسكري "آن - 26"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koqc

هبطت 4 مقاتلات من طراز "سو-25" وطائرة نقل من طراز "آن-26"، اليوم الخميس، على طريق عام للسيارات في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.

وجرت المناورة في إطار تدريبات خاصة بالتأمين المادي التقني، جرت في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، تحت إشراف نائب وزير الدفاع جنرال الجيش، دميتري بلغوكوف.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أن مسافة 2.5 كيلومتر من طريق السيارات، استخدمت كمدرج مطار ميداني.

وأضاف البيان أن الطائرات أقلعت بنجاح من طريق السيارات بعد تزويدها بالوقود. وقال رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية اللواء، ألكسندر تشايكو، إنه قدم لأفراد أطقم الطيارات هدايا تذكارية قيمة تقديرا لمهاراتهم في تنفيذ تلك العملية.

فيما قال نائب وزير الدفاع لشؤون الإمداد والتموين، أليكسي كوزمينكوف، إن طائرة النقل "آن-26" هبطت على طريق السيارات لأول مرة في تاريخ الجيش الروسي.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. إعصار قوي يقترب من هاواي!