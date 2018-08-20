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العثور على "خنفساء-ملقحة" عاشت قبل 99 مليون عام!

العلوم والتكنولوجيا

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pexels-Egor Kamelev
صورة ارشيفية
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عثر علماء أحياء من جامعة بريستول البريطانية على خنفساء-ملقحة عمرها 99 مليون سنة داخل قطعة من الكهرمان في ميانمار.

ونشرت مجلة "Current Biology"، أن الخنفساء-الملقحة عاشت قديما بالقرب من نوع محدد من الأشجار حتى أنها تدعى عاشقة السيكاديات "Cretoparacucujus cycadopholis"، وهي أشجار شبيهة بالنخل أو السراخس الشجرية تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي من فصيلة السيكاديات التي انتشرت في الحقبة الجيولوجية الوسطى قبل (248 إلى 65 مليون عام).

imagebroker.com-© Harry Laub
شجر السيكاد

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وأثبت العلماء أن حبوب اللقاح التابعة لنبتة السيكاديات، على الخنفساء المكتشفة، تدل على أنها عاشت قبل 200 ألف عام مما كان يعتقد سابقا.

وقال الباحثون، إن "ما عثرنا عليه اليوم يدل على أن خنافس تلقيح السيكاديات عاشت منذ وقت قديم جدا، بدأ من العصر الجوارسي المبكر، أي قبل فترة طويلة من انتشار النباتات المكسوة بالبذور وسيطرتها على الأرض، وقبل أن يبدأ النحل بالانتشار في العصر الطباشيري".

ويأمل العلماء في أن يساعدهم هذا الاكتشاف على معرفة المزيد من "الحياة المتبادلة" بين النباتات والحشرات على الكرة الأرضية.

المصدر: غازيتا. رو

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