روسيا تختبر نموذجا مطورا لمنظومة الدفاع الجوي "بانتسير"

من المتوقع أن يخضع نموذج "بانتسير إس 1 إم" المطور للمنظومة الروسية المضادة للجو للاختبار النهائي ويسلم للجيش الروسي، قبل نهاية العام المقبل.

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وقال رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي، سيرغي تشيميزوف، إن العام المقبل يشهد أيضا اختبار صاروخ جديد سيستخدم في تلك المنظومة.

وأضاف تشيميزوف قائلا: "لا نستطيع الآن الكشف عن مواصفات الصاروخ"، واكتفى بالقول إنه سيتقدم على الصواريخ السابقة في بعض الجوانب.

وأشار تشيميزوف إلى أن منظومة "بانتسير إس 1" مخصصة لحماية الأهداف العسكرية والمدنية، بما فيها منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى، من كافة وسائل الهجومي الجوي الحديثة والمستقبلية البرية والبحرية.

يذكر أن منظومة "بانتسير" تنصب على منصة شاحنة وتتسلح بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم، يطلق كل منهما 40 طلقة في الثانية، و12 صاروخا مضادا للجو.

المصدر: نوفوستي