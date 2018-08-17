ذكر الزرزور يؤدب الأنثى "المدمنة" بطريقة فريدة!

كشفت دراسات حديثة أجراها علماء من جامعة يورك الأمريكية أن إناث الزرزور تفقد جاذبيتها وملاءمتها للتزاوج إذا وقعت تحت تأثير مخدرات قوية.

وقادت العلماء إلى هذه الدراسة ملاحظتهم لطيور الزرزور بحالة "سكر" في عدة مناطق في الولايات المتحدة الامريكية، قريبة من أماكن الصرف الصحي والنفايات المنزلية التي تحتوي على بقايا عقاقير تحتوي على مخدرات قوية.

وتبين للباحثين أيضا أن هذه الطيور لا تتعاشر أيضا في موسم التزواج بسبب مياه الصرف التي تم العثور فيها على مواد مخدرة ومهدئة بعد تحليلها.

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ودفعت هذه الحوادث الغريبة العلماء لتنفيذ تجربة فريدة من نوعها، تبين على إثرها أن ذكور الزرازير لا تعير اهتماما أبدا للإناث التي يحتوي جسمها على كمية كبيرة من مادة فلوكستين (من العقاقير المهدئة التي توصف لعلاج الاكتئاب) ولا تقترب منها أبدا، ولا تعتبرها واحدة من سرب الطيور الذي تنتمي إليه، ولا حتى ككائن حي آخر.

لكن إزالة مادة الفلوكستين من إناث الزرازير لم تحل المشكلة، ولم تقترب الذكور منها بعد ذلك. وهذا يعني برأي الأخصائيين أن ذكور الزرازير لا تقترب أيضا من "المدمنات السابقات"، وتهملهن وتحرمهن من الطعام، بل وتقوم بنقرهن أحيانا لأغراض "تأديبة"، بحسب العلماء.

المصدر: لايف. رو