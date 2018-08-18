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روسيا تعلن موعد الكشف عن إحدى أحدث منظومات الدفاع الجوي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعلن موعد الكشف عن إحدى أحدث منظومات الدفاع الجوي
Saidpvo.livejournal.com
منظومة "سوسنا" للدفاع الجوي
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حددت وزارة الدفاع الروسية موعد الكشف عن منظومة "سوسنا" الروسية الواعدة المضادة للجو.

وأشارت الوزارة إلى أن منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الروسي الذي سيفتتح يوم 22 أغسطس، سيشهد الكشف عن هذه المنظومة المتطورة.

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وقالت وكالة " إنترفاكس" الروسية إن منظومة "سوسنا" صنعت في  مؤسسة "الأنظمة فائقة الدقة" الإنتاجية العلمية، مضيفة أنها مخصصة لتدمير كافة وسائل الهجوم الجوي بما فيها الصواريخ المجنحة والموجهة على مدى حتى 10 كيلومترات وعلى ارتفاع حتى 5 كيلومترات.

وأوضحت الوكالة أن المنظومة مزودة بصواريخ فائقة الدقة من طراز "سوسنا-آر"، بمقدورها أن تتسارع حتى 900 متر في الثانية.

وتعد منظومة "سوسينا" نموذجا مطورا لمنظومة "ستريلا 10 إم 3" الروسية قصيرة المدى، وتحتوي على 12 منصة لإطلاق الصواريخ تم نصبها على عربة مجنزرة. ويبلغ وزن الصاروخ الواحد 28 كيلوغراما.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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