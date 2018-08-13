أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غريغوري كالامانوف، أن روسيا تدرب الخبراء المصريين في مجال الطاقة النووية.

وقال المسؤول: "في الوقت الحاضر يتدرب في روسيا نحو 40 طالبا مصريا على العلوم النووية، وهذه الدفعة هي جزء من 50 طالبا سيدرسون هذه العلوم في العام الدراسي 2018-2019، في إطار التعاون المشترك بين الجامعات الروسية والمصرية".

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وتأتي تلك التصريحات بعد فترة من تأكيد وسائل إعلام روسية أن مؤسسة "روس آتوم" سترسل إلى مصر أجهزة خاصة لتدريب الفنيين المصريين الذين سيعملون على التحكم بمحطة "الضبعة" النووية التي تبنيها مصر بالتعاون مع روسيا. وستساعد هذه الأجهزة هؤلاء الفنيين على التعامل مع أنظمة الطاقة في الحالات العادية والطارئة.

يذكر أن مصر وروسيا كانتا قد وقعتا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية بشأن بناء وتشغيل أول محطة كهروذرية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة المصرية على البحر الأبيض المتوسط، حيث ستضم هذه المحطة 4 وحدات لإنتاج الطاقة من الجيل الجديد "3+"، بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وسيتم تشغيل أول وحدة عام 2026.

المصدر: فيستي