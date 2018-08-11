"التمساح" الروسي يستطيع إصابة أهداف على بعد 8 كلم!
تطور الطائرات العمودية الروسية KA-52 "التمساح" من أنظمتها البصرية بما يتيح لها إصابة أهداف العدو (الدبابات على سبيل المثال) على بعد 10 كلم.
ومن المفترض أن يصبح بإمكان طاقم الطائرة التعرف على نوع الدبابة على بعد 8 كلم أو أقل، بينما تعمل أجهزة الرؤية الحرارية على بعد 8 و5 كلم. وتتزود "التمساح" الآن بنوعين من الصواريخ: "الزوبعة-1" (صواريخ موجهة مضادة للدروع) Vikhr-9K121، و"هجوم" (صاروخ مضاد للدبابات الموجهة) Ataka-9M120. حيث يبلغ مدى الصاروخ الأول 10 كلم، بينما يبلغ مدى الثاني 8 كلم، وبإمكان هذه الصواريخ إصابة أي نوع من الدبابات الحديثة، بما فيها المزودة بدروع متحركة.
وتعد طائرات KA-52 المروحية أحدث أنواع الطائرات العمودية الروسية، وتستطيع الطيران بسرعة تصل إلى 300 كلم/ س، وتستطيع الطيران بخزان الوقود الداخلي فقط حتى مسافة 460 كلم.
المصدر: فيستي