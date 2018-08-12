علماء يحذرون من مخاطر كرة الطائرة الشاطئية!

تسبب لاعبو كرة الطائرة الشاطئية بكارثة بدأت تدمر إحدى المستعمرات الطبيعية على إحدى الجزر في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت قناة "ABC News" التلفزيونية أن كبيرة علماء الأحياء في منظمة "Birmingham Audubon"، كاتي بارنز، قالت إن الناس يأخذون بيوض طائر الخرشنة القزمة من فصيلة النورسيات "Least tern"، من أعشاشها لإفساح المجال للاستجمام على الشاطئ، ولجعل الأمكنة التي تعيش فيها هذه الطيور ملاعب مفتوحة لكرة الطائرة الشاطئية.

Birmingham Audubon says beach volleyball players on a small island off Alabama probably killed hundreds of birds still in their eggs, some by moving eggs to make room for their volleyball court and some by scaring parent birds from their nests. https://t.co/n3sLvqkp1V — WKRG (@WKRG) 7 августа 2018 г.

وأضافت بارنز موضحة: "عثرنا على 26 بيضة مجمعة في مكان واحد لدى استكشافنا لمساحة صغيرة من الشاطئ فقط". وأشارت الباحثة إلى أن "الشاطئ الذي تعيش عليه مستعمرة من الطيورعلى هذه الجزيرة، أحيط بسور خاص لإبعاد هواة الاستجمام عن هذا المكان، لأن عدد الطيور انخفض بشكل كارثي هذا العام.

إقرأ المزيد

ونأمل أن تساعد هذه الخطوة على استرداد أعداد هذه الطيور الصغيرة في العام المقبل كما كانت من قبل".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن طيور الخرشنة القزمة التي تعيش في ألاباما، محمية بموجب قانون الطيور المهاجرة الذي يحظر تدمير بيوض الطيور وقتلها.

وتم إحصاء حوالي 700 زوج من هذه الطيور في بداية شهر يوليو الجاري، وأكثر من 100 فرخ، ما يجعل هذه المستعمرة الأكبر من نوعها في الولاية.

المصدر: لينتا. رو