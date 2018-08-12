"التكنولوجيا المدمرة" الروسية تخيف الولايات المتحدة

أعلن أميرال القوات البحرية الأمريكية، جون ريتشاردسون، أن أفراد البحرية الأمريكية يواجهون في السنوات الأخيرة تزايد القدرات الروسية في مجال الحرب الإلكترونية.

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وأشار الأميرال في تصريح لراديو "صوت أمريكا" إلى أنه من الضروري على الولايات المتحدة اتخاذ ما يلزم لمواجهة التهديدات الروسية، وقال إن "هذه تكنولوجيا مدمرة وبالفعل ستكون حاسمة في معارك المستقبل، وعلينا أن نكون واثقين من أننا نستثمر في هذا المجال أيضا".

وأضاف الأميرال، أن مواجهة الأنظمة الروسية للحرب الإلكترونية يعد تحديا جديدا للبحرية الأمريكية.

وكان المحلل العسكري الأمريكي، صاموئيل بيندت، قد أعلن، في يونيو 2018، أن التكنولوجيا الروسية في مجال الحرب الإلكترونية تتفوق على الأمريكية وتشكل خطرا على الولايات المتحدة وقوات الناتو في أوروبا.

المصدر: لينتا. رو