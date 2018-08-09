مصر تحصل على رخصة بناء مفاعلها النووي عام 2020

توقع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف، أن تحصل مصر على ترخيص بناء مفاعل الضبعة النووي منتصف عام 2020.

وصرح المسؤول قائلا: "من المتوقع أن تحصل مصر على رخصة البناء منتصف 2020، وبعدها يمكن البدء بصبّ الأساسات الإسمنتية في منطقة قلب المفاعل".

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وأوضح كالامانوف، أن الخبراء يعملون حاليا على الانتهاء من أعمال المسح الهندسي في المنطقة التي ستبنى فيها المحطة الكهروذرية والمفاعل، كما يعملون على استكمال تصميم المحطة.

يذكر أن مصر وروسيا كانتا قد وقعتا عام 2008 اتفاقية للتعاون في شؤون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي 19 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقية بشأن بناء وتشغيل أول محطة كهروذرية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة المصرية على البحر الأبيض المتوسط، حيث ستضم هذه المحطة 4 وحدات لإنتاج الطاقة من الجيل الجديد "3+"، بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وسيتم تشغيل أول وحدة عام 2026.

المصدر: نوفوستي