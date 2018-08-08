روسيا تنتزع الصدارة في الأولمبياد الدولي للجغرافيا

حاز الطالب الروسي آلان كوسبانوف، البالغ من العمر 17 عاما، المركز الأول في الأولمبياد الدولي الـ15 للجغرافيا الذي عقد مؤخرا في كويبيك الكندية.

وأوضح موقع تاس الروسي أن "كوسبانوف بإنجازه هذا، أصبح أول روسي يحصل على المركز الأول في هذه المسابقة الدولية العلمية المهمة، وحصوله على الميدالية الذهبية يجعل منه أفضل جغرافي شاب لهذا العام".

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من جانبه قال كوسبانوف: "سعيد جدا أن أصبحت أول روسي يحصل على الميدالية الذهبية في هذا الأولمبياد. بالنسبة لي، هذه هي المشاركة الثانية في المسابقة، لقد اشتركت في أولمبياد العام الماضي في بيلغراد وحصلت على الميدالية الفضية".

وأشار كوسبانوف إلى أن الفريق الروسي الذي شارك في المسابقة هذا العام أظهر أداء متميزا، فزميلته أولغا بوغدانوفا، حازت الميدالية الفضية، وكذلك حصد فيتشيسلاف بوغليوبسكي وميخائيل سيليوغين جوائز هامة.

المصدر: تاس