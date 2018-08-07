تحديث الطراد "الأدميرال كوزنيتسوف" لاستقبال ميغ 29К/KUB

أعلن سيرغي أورلوف، رئيس مكتب نيفسكي للتصميم أن تحديث طراد "الأدميرال كوزنيتسوف" سيشمل جميع أقسامه وأنظمته.

وأشار أرلوف إلى أن طائرات ميغ 29К/KUB وسوخوي-33 وعدد من المروحيات سوف ترابط على الطراد. وأكد أن مرابطة طائرات ميغ 29К/KUB عليه تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات. وأضاف المسؤول أن "الطيارين يريدون شيئا جديدا متطورا وموثوقا به. التحديث سيشمل عمليا جميع نظم المجمع التقني في الطراد".

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وبدأت اختبارات طائرات ميغ 29К/KUB على متن الطراد صيف عام 2016، وكانت هذه الطائرات على متنه خلال رحلته إلى سواحل سوريا عامي 2016-2017. وفي أبريل عام 2018، تم التوقيع على اتفاق مع مكتب نيفسكي بشأن تحديث الطراد، لكونه المكتب الوحيد المختص ببناء وصيانة حاملات الطائرات وسفن الإنزال.

المصدر: تاس