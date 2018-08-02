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فتح تحقيق في فشل إطلاق الصاروخ الباليستي الأمريكي

العلوم والتكنولوجيا

فتح تحقيق في فشل إطلاق الصاروخ الباليستي الأمريكي
Globallookpress Ian Dudley/ZUMAPRESS.com
إطلاق صاروخ Minuteman III
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بعد وقف عملية إطلاق صاروخ Minuteman III من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا، تقرر تشكيل لجنة تحقيق لتقصي أسباب الحادثة.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ Minuteman III "مينيتمان 3" من كاليفورنيا بين الساعة 10:01 و16:01 (بتوقيت موسكو)، الثلاثاء 31 يوليو، إلا أن عملية الإطلاق توقفت فجأة تمام الساعة 14.42، دون إبداء أي أسباب، لذلك سوف تقوم اللجنة الفنية المتخصصة بالتحقيق في الأمر لمعرفة الأسباب.

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ويتضمن هذا الصاروخ الباليستي ثلاث مراحل، ويطلق من منصات أرضية، ومهمته منذ حقبة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية الردع النووي. ويعد صاروخ "مينيتمان 3" السلاح الأمريكي الوحيد الذي يطلق من منصات أرضية، وتمتلك الولايات المتحدة 450 صاروخا من هذا النوع.

المصدر: لينتا. رو

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