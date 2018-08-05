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اكتشاف سبب الطقس الشاذ في الولايات المتحدة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف سبب الطقس الشاذ في الولايات المتحدة
Globallookpress Swen Pförtner/dpa
اكتشاف سبب الأمطار الغزيرة في الولايات المتحدة
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اتضح لعلماء جامعة دارتموت الأمريكية أن سبب هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في الولايات المتحدة الذي يلاحظ منذ عام 1996، هو ارتفاع متوسط درجات الحرارة في المحيط الأطلسي.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الارتفاع في درجات حرارة المحيط الأطلسي يسبب ظهور عواصف استوائية.

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ودرس العلماء البيانات الخاصة بسقوط الأمطار والثلوج خلال أعوام 1979-2016 في المناطق الشمالية-الشرقية للولايات المتحدة، واكتشفوا أن الأعاصير من المحيط الأطلسي من العوامل الرئيسية المؤثرة في زيادة هطول الأمطار وتساقط الثلوج في هذه المناطق.

ويزيد ارتفاع درجة الحرارة من تبخر الماء، ما يؤدي إلى تغذية الأعاصير والمساعدة على هطول أمطار غزيرة في أشهر مختلفة من العام، بغض النظر عن الفصل من السنة.

المصدر: لينتا. رو

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