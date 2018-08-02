غواصة روسية تخيف الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت مدونة أمريكية أن الغواصات الروسية غير المأهولة ذاتية الحركة "تسيفالوبود" تشكل تهديدا جديا للغواصات الأخرى.

وتفيد مدونة Covert Shores بأن "طوربيدات هذه الغواصة وجهاز السبر الكبير، يجعلها تلعب دورا نشيطا في المعارك، وهذا قد يشمل الإمدادات. كما أن طوربيداتها الصغيرة تشكل تهديدا حقيقيا لجميع أنواع الغواصات".

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وتشير المدونة إلى أن مهمة هذه الغواصة غير المأهولة، هي حماية الغواصات الروسية من الصواريخ الباليستية النووية. وقد بدأ العمل في مشروع هذه الغواصات عام 2015، تزامنا مع مشروع الغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".

وتشير المدونة إلى أن العمل على إنتاج غواصة غير نووية روبوت على خلفية غواصة نووية غير مأهولة عمليا لم يكن ملحوظا، ولكن بدأت الصورة تتضح تدريجيا الآن.

المصدر: لينتا. رو