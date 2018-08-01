ارتفاع درجات الحرارة الشاذ يرفع عدد الوفيات حول العالم!

توصل علماء من جامعة موناش الأسترالية إلى أنه بحلول عام 2080، سيزداد عدد الذين سيقضون نحبهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بنحو خمس مرات.

ويفيد موقع EurekAlert الذي نشر نتائج دراسة العلماء، بأنه عند تصميم نموذج حاسوب، أخذ الباحثون بالاعتبار كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة وقدرة الإنسان على التكيف مع التغيرات البيئية وأيضا الكثافة السكانية في هذه الدولة أو تلك.

إقرأ المزيد

ووفقا للسيناريو الأكثر تشاؤما، سترتفع نسبة الوفيات في المدن الأسترالية بريسبين، سيدني، ميلبورن بسبب الكوارث المناخية 471% مقارنة بوفيات أعوام 1970-2010. كما سيزداد عدد الضحايا في الهند واليونان واليابان وكندا بصورة ملحوظة. وسوف تتفاقم الأوضاع أكثر بسبب الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق.

ويؤكد الخبراء على أهمية تنفيذ شروط اتفاقية باريس للمناخ، والتي تقضي بضرورة: تخفيض كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة بحلول عام 2050، تحويل الاقتصاد إلى التكنولوجيا الخضراء. ومن المفترض أن تساعد هذه التدابير في إبطاء ارتفاع درجات الحرارة في العالم والحفاظ على معدل ارتفاع أقل من 2 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي