إيطاليا تطور روبوتا فريدا لإنقاذ الناس أثناء الكوارث

تمكن علماء من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا من تطوير روبوت فريد قادر على إنقاذ حياة الناس في حالات الحرائق أو الكوارث.

وصمم "Centauro" على هيئة إنسان آلي، وزود بهيكل متين مقاوم للحرارة والصدمات، بالإضافة إلى 4 أرجل محمولة على عجلات صغيرة تساعده على التحرك بسرعة وسهولة في جميع الاتجاهات، والوصول إلى أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها.

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كما زود المطورون هذا الروبوت ببطاريات تكفيه للعمل لـ3 ساعات، ومنظومة آلية وكاميرات تمكن من التحكم به عن بعد.

أما أذرعه فقادرة على حمل أوزان تزيد عن 6 كيلوغرامات، وتكسير الحواجز القاسية لتسهيل وصول رجال الإنقاذ إلى العالقين في الحرائق أو تحت الأنقاض.

المصدر: لايف. رو