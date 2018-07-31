 
مباشر

إيطاليا تطور روبوتا فريدا لإنقاذ الناس أثناء الكوارث

العلوم والتكنولوجيا

إيطاليا تطور روبوتا فريدا لإنقاذ الناس أثناء الكوارث
youtube/ Istituto Italiano di Tecnologia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl4a

تمكن علماء من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا من تطوير روبوت فريد قادر على إنقاذ حياة الناس في حالات الحرائق أو الكوارث.

وصمم "Centauro" على هيئة إنسان آلي، وزود بهيكل متين مقاوم للحرارة والصدمات، بالإضافة إلى 4 أرجل محمولة على عجلات صغيرة تساعده على التحرك بسرعة وسهولة في جميع الاتجاهات، والوصول إلى أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها.

إقرأ المزيد
الروبوت "الكلب" يستعرض قدراته الفريدة!

كما زود المطورون هذا الروبوت ببطاريات تكفيه للعمل لـ3 ساعات، ومنظومة آلية وكاميرات تمكن من التحكم به عن بعد.

أما أذرعه فقادرة على حمل أوزان تزيد عن 6 كيلوغرامات، وتكسير الحواجز القاسية لتسهيل وصول رجال الإنقاذ إلى العالقين في الحرائق أو تحت الأنقاض.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادثة مثيرة ونادرة😲 الجيش السوداني ينقذ جنودا مصريين في ليبيا