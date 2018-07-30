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روسيا تحصد 5 ميداليات في الأولمبياد الدولي للفيزياء

العلوم والتكنولوجيا

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حصل الطلاب الروس على 4 ميداليات ذهبية وأخرى فضية، في الأولمبياد الدولي للفيزياء الذي عقد مؤخرا في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ومثل روسيا في المسابقة التي جرت ما بين 21 و29 يوليو الجاري كل من: ستانيسلاف تساباييف، غريغوري بوبكوف، أليكسي شيشكين، وفيتشلاف كوزنيتسوف، من مدارس وجامعات موسكو، والطالب زاخار يكوفليف من مدينة بطرسبورغ.

موقع وزارة التعليم الروسية
صورة للطلاب الروس المشاركين في أولومبياد 2018 الدولي للفيزياء

وخلال تهنئتها للطلاب على هذا الإنجاز الهام، قالت وزيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيليفا: "أود أن أبارك للطلاب والمعلمين الروس على هذا الإنجاز، لطالما كانت روسيا في طليعة البلدان الرائدة في الفيزياء على مستوى العالم.. أنا سعيدة لأن لدينا جيل رائع من الأطفال والشباب، وهم موهوبون وقادرون على تطوير مستقبل البلاد".

المصدر: لايف. رو

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