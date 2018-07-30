روسيا تستبدل أكبر طائرة نقل في العالم بأخرى أحدث

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا قد تتخلى عن مشروع تصنيع طائرات النقل العسكرية الكبيرة "آن-124" (روسلان)، لتطور طائرات أخرى أحدث منها.

وفي مقابلة مع موقع إنترفاكس الروسي قال بوريسوف: "لا نرى حاجة الآن لتصنيع طائرات (روسلان) جديدة، فلدى روسيا أعداد كافية من هذه الطائرات التي عدّلت سابقا، وستخضع لتعديلات مستقبلا.. مخططات مشروع التسليح الوطني الروسي المقرر حتى 2027 تتضمن تطوير طائرات نقل جديدة فائقة الثقل".

وقد أقلعت طائرة النقل العسكرية الكبيرة "آن-124" (روسلان) للمرة الأولى عام 1982، وبدأ إنتاجها التجاري في مصنع أوليانوفسك الروسي عام 1984، ليتوقف عام 2004. ومنذ ذلك الحين، خضعت هذه الطائرات في روسيا وأوكرانيا للعديد من التعديلات.

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ومن أهم مواصفاتها الفنية:

- مدى الطيران العملي: 12100 كم.

- السقف الأقصى للارتفاع: 12000 كم.

- السرعة القصوى: 865 كم في الساعة.

- الوزن الأقصى عند الإقلاع: 450 طنا.

- الحمولة: 120 طنا.

- الطول: 69 مترا.

- الارتفاع: 20 مترا.

- الطاقم: 7 أفراد.

المصدر: لينتا. رو