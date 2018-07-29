شركة روسية تبتكر مظلة لإجلاء البشر من ناطحات السحاب

ابتكر الخبراء الروس مظلة فريدة تسمح بإجلاء البشر من ناطحات السحاب والمنشآت الشاهقة وقت نشوب الحرائق فيها.

وقام خبراء من شركة "تيخنوديناميكا" الروسية بتصميم مظلة "شانس" (الفرصة)، التي تسمح بالقفز من الارتفاعات المنخفضة بدءا من 30 مترا (ارتفاع عمارة من 9 طوابق) فما فوق. ويتم فتح المظلة أوتوماتيكيا عند الارتفاع المحدد.

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وتخصص المظلة لإنزال شخص بوزن يتراوح بين 50 و120 كيلوغراما. ويبلغ وزنها 4.8 كيلوغرام، طولها 30 سنتيمترا، عرضها 20 سنتيمترا، ارتفاعها 50 سنتيمترا.

وأنتجت شركة "تيخنوديناميكا"، على أساس "شانس"، مظلة عسكرية أسمتها "دي-14 شيليست"، ستتسلمها وحدات المظليين والوحدات الخاصة نهاية العام المقبل.

المصدر: زاشيشات روسيا