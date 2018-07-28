روسيا استخدمت بنادق خاصة لحماية ملاعب المونديال

استخدمت وزارة الداخلية الروسية منظومات منقولة صغيرة الحجم لإسكات الدرونات بغية حماية ملاعب كرة القدم من الدرونات في مونديال روسيا.

وتسلمت شرطة موسكو نموذجين من البنادق الكهرومغناطيسية، من تصنيع شركة "لوكاتسيونايا ماستيرسكايا".

وقال ناطق باسم الشركة إن بنادق "ستوبر" الكهرومغناطيسية التي صنعتها الشركة تخضع حاليا للاختبارات الميدانية في مختلف الأجهزة الأمنية، وتستخدم بنشاط لحماية القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وقد استخدمتها الشرطة الروسية كذلك لحماية ملاعب كرة القدم وقت إقامة المونديال في روسيا.

وقال مصممو البندقية إن استخدامها لا يتطلب أي تدريب تمهيدي حيث يوجه الرامي البندقية إلى الهدف ويضغط على الزناد.

ويزيد مدى عمل البندقية عن كيلومترين، حيث يتم إسكات نظام ملاحة الدرون من مسافة 1.8-2.2 كيلومتر. ويبلغ طول البندقية 116 سنتيمترا ووزنها 5.5 كيلوغرام.

يذكر أن "ستوبر" منظومة منقولة لإسكات الدرونات كهرومغناطيسيا وإلكترونيا وبصريا. ويقوم مبدأ عملها على قطع قنوات التحكم في الدرون ونقل معلومات الملاحة إليه، وذلك بفضل تأثير الموجات الكهرومغناطيسية وأشعة الليزر.

المصدر: سلاح روسيا