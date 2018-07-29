بالفيديو.. عربة قتالية روسية مأهولة تنزل جوا بالمظلات لأول مرة

انتهت بنجاح اختبارات مظلات "باختشا-أو-بي دي إس" الروسية الحديثة المخصصة لإنزال المعدات الحربية جوا.

وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" الروسية المصنعة للمظلات، إيغور ناسينكوف، إن ريف مدينة ريازان الروسية شهد، يوم 12 يوليو الجاري، إنزالا جويا لعدد كبير من الأفراد والمعدات الحربية، وذلك في إطار التدريبات المشتركة التي أجراها سلاح المظليين وطائرات النقل الروسية.

وأنزلت جوا في أثناء التدريبات لأول مرة من ارتفاع ألفي متر عربة "بي تي آر-إم دي إم" المأهولة (مع أفراد طاقمها داخلها). وقال المدير العام إن المظلات الجديدة أكدت مرة أخرى فاعليتها. وبذلك أتمت شركة "تيخنوديناميكا" الروسية اختباراتها وستبدأ عما قريب في إنتاجها الصناعي.

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وحسب ناسينكوف، فإن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الدفاع تقضي بتسليم 31 طقما من المظلات لقوات المظليين حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن المظلات الميدانية "باختشا-أو-بي دي إس" مخصصة لإنزال العربات القتالية من طراز "بي تي آر-إم دي إم" و"بي إم دي-4 إم" ونسخها المطورة جوا، مع شرط أن تجهز العربات وتزود بالمظلات قبل نقلها إلى الطائرات، بحيث يمكن إنزالها بعد الإقلاع دون تأخير.

وقد انخفض الارتفاع الأدنى لإنزال العربات 400 متر، مقارنة بالمظلات السابقة. وتنفصل المظلات عن المعدات الحربية بعد نزولها أوتوماتيكيا. ويستغرق الوقت اللازم لإنزال العربات من الارتفاع الأدنى 40 ثانية.

المصدر: نوفوستي