إطلاق عملية بناء كاسحة ألغام حديثة للبحرية الروسية

شهد مصنع "سريني نيفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إقامة مراسم انطلاق عملية بناء كاسحة الألغام "بيوتر إليشيف"، من مشروع "ألكسندريت" الحديث.

وقال ناطق باسم المصنع إن "بيوتر إليشيف" كاسحة الألغام السادسة في إطار المشروع. وأضاف أنه من المقرر أن تسلم الكاسحة، التي تحمل اسم بطل الاتحاد السوفيتي، للبحرية الروسية عام 2020.

أما الكاسحة الحربية الأولى من تلك الأسرة "ألكسندر أوبوخوف" فستشارك في الاستعراض العسكري الذي سيقام في بطرسبورغ، في 29 يوليو الجاري، بمناسبة الاحتفال بعيد البحرية الروسية.

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يذكر أن إزاحة الكاسحات من هذا المشروع تبلغ 890 طنا، وطولها 61 مترا، وعرضها 10 أمتار، أما عدد أفراد طاقمها فـ40. وتزود الكاسحة بأجهزة إزالة حقول الألغام وغواصات صغيرة غير مأهولة.

وبوسع الكاسحة الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية. ويصنع جسمها من مادة بلاستيكية زجاجية، الأمر الذي يزيد من قدرتها على البقاء في البحر مقارنة بالكاسحات الفولاذية. ويمكن أن تستخدم السفن من هذا المشروع لمدة 30 عاما.

المصدر: تاس