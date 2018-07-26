الصين.. اكتشاف 136 قبرا من حقبة ما قبل الميلاد

اكتشف علماء الآثار في قرية داهان في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين 136 قبرا قديما من فترة حكم أسرة تشو الشرقية (771-221 قبل الميلاد).

وصرح عالم الآثار ليو يانتشان، بأنه منذ بداية عمليات الحفر وحتى الآن، عثر على 100 قبر صغير و36 قبر كبير، كما عثر فيها على أكثر من 800 قطعة أثرية بما فيها قطع من السيراميك وحجر اليشم والعظام وقطع برونزية.

وأضاف يانتشان قائلا: "استنادا إلى مقاسات القبور وترتيبها وعدد المقتنيات الجنائزية، يمكن القول إن القبور الكبيرة والمتوسطة تعود إلى أفراد الطبقة العليا من المجتمع، ولكن لم تحدد قوميتهم إلى الآن".

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كما أشار العالم إلى أن القبر الذي يعود إلى صاحب أعلى منصب اجتماعي، عبارة عن غرفة مساحتها 40 مترا مربعا، وقد عثر فيه على عدد كبير من الآثار بما فيها رفات خمسة أشخاص آخرين دفنوا أحياء مع مالكهم. ومن الصعب تحديد هوية هذا المسؤول الكبير، لأن المقبرة نهبت قبل ذلك.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الاكتشاف سيساعد في فهم كيف تشكلت الثقافة وتطورت في هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي