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أول درون قتالي يدخل في خدمة في الجيش الروسي

العلوم والتكنولوجيا

أول درون قتالي يدخل في خدمة في الجيش الروسي
V1.rostec.ru
الدرون الضارب "فوربوست-إم"
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أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن أول طائرة ضاربة روسية من دون طيار ستبدأ قريبا المناوبة في الجيش الروسي.

وقال الناطق في حديثه لصحيفة إزفيستيا إن الدرون الضارب "فوربوست-إم" يحمل على متنه أنظمة رصد بصري وقنابل موجهة فائقة الدقة، وبمقدوره كشف الأهداف الأرضية والبحرية ليلا ونهارا في ظروف أي طقس، والتعرف عليها وتدميرها.

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وأشار الناطق إلى أن أجهزة الدرون لا مثيل لها في العالم، إذ يمكنها التحليق دون اعتماد نظامي "جي بي إس" أو "غلوناس"، ما يمنحها أفضلية في المناطق المليئة بالدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية.

وتبلغ سرعة الدرون 250 كيلومترا في الساعة وارتفاع تحليقه 7 كيلومترات. وبوسعه كشف الأهداف على مدى 25 كيلومترا دون أن تكتشفه الرادارات المعادية.

ويتم التحكم في "فوربوست-إم" من مركز القيادة يدويا أو بنظام شبه أوتوماتيكي.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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