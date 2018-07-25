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روبوت عملاق يخلص المحيط من التلوث البلاستيكي

العلوم والتكنولوجيا

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صمم خبراء شركة "أوشن كلينوب" الهولندية تقنية جديدة لتنقية المياه من القمامة ولإنقاذ المحيطات من التلوث خلال 22 عاما.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن أخصائيي الشركة طوروا روبوتا ضخما أطلقوا عليه اسم "باك مان" تيمنا ببطل أحد أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم على مر العصور، لأن شكله المنحني و"فمه" الكبير، لالتهام النفايات البشرية، يذكر بشخصية الألعاب تماما.

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وتشكل التكنولوجيا الحديثة أنبوبا بلاستيكيا طوله 600 متر، يمكن أن يغير شكله اعتمادا على الموجة والرياح وكمية النفايات التي يتم جمعها في المياه.

وسيتم تجهيز الروبوت بـ"تنورة" بطول ثلاثة أمتار، مصنوعة من البوليمر المتين لالتقاط وتثبيت النفايات، ستكون بمثابة شبكة صيد كبيرة.

ويأمل الخبراء بتطبيق هذه التقنية لتنظيف مياه المحيط الأطلسي، إذا ثبتت فعاليتها في إزالة القمامة من المحيط الهادئ أولا.

المصدر: لايف. رو

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